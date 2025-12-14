Cristiano Ronaldo in Fast & Furious? L’indizio social di Vin Diesel: “Abbiamo scritto un ruolo per lui…”

“Abbiamo scritto un ruolo per lui…”. Un copy breve e una foto per far impazzire milioni di persone. Vin Diesel ha pubblicato una foto con Cristiano Ronaldo su Instagram e ha subito scatenato la fantasia dei fan: il portoghese presto in Fast & Furious? Un’ipotesi che potrebbe realizzarsi molto presto, ma andiamo con ordine. L’attore americano, volto storico di Fast & Furious che ha da sempre interpretato il personaggio di Dominic Toretto, ha pubblicato sui social una foto insieme a Cristiano Ronaldo, con una didascalia suggestiva: “Tutti mi chiedono se un giorno potrà entrare nella saga di Fast & Furious… Devo dire che è un personaggio reale. Abbiamo scritto un ruolo per lui…”. Post che ha subito fatto impazzire i fan del portoghese e della saga, con più di due milioni di like raggiunti nel giro di poche ore

Non c’è ancora nessuna conferma ufficiale sulla possibile partecipazione di Cristiano Ronaldo nell’undicesimo e ultimo capitolo della saga, intitolato Fast X: Parte 2. Ma se la notizia fosse confermata, non sarebbe la prima volta per Cristiano Ronaldo nel mondo del cinema. Il campione in forza all’Al Nassr ha infatti già lavorato come produttore e doppiatore nella serie Striker Force 7 nel 2018.

Gli altri calciatori nei film

Cristiano Ronaldo non sarebbe neanche il primo calciatore-attore. In questo breve elenco riportato da Sky Sport ci sono calciatori come Pelé e Bobby Moore, protagonisti nel 1981 in Fuga per la vittoria, ma anche Maradona (in Tifosi), Zidane (Asterix alle Olimpiadi), Best (Cup Fever e Il complesso del trapianto), Beckham (che ha recitato in alcuni film dopo il ritiro, come la trilogia di Goal!, Operazione U.N.C.L.E. e King Arthur: il potere della spada), Cantona (Il mio amico Eric) e anche Ibrahimovic (presente in Vita da Carlo 2).