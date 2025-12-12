Ad Atreju il presidente del Consiglio e presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni ha introdotto l’ospite internazionale di questa edizione della festa del partito: Mahmud Abbas, conosciuto in occidente con il nome di Abu Mazen, leader dell’Autorità nazionale palestinese. La sala ha accolto i due leader con un lungo applauso. In sala anche Gianfranco Fini e e il presidente del Senato Ignazio La Russa.