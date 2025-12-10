Scambio di accuse tra Phnom Penh e Bangkok, finora le vittime sono 13. Il presidente Usa ha dichiarato di voler salvare il cessate il fuoco raggiunto a luglio

La “pace” tra Thailandia e Cambogia che Donald Trump rivendica tra i successi della propria amministrazione rischia di andare definitivamente in frantumi. Dopo gli scontri di lunedì, sono cominciate le evacuazioni di massa di cittadini thailandesi residenti nelle regioni di confine. “Oltre 400 mila persone sono state trasferite nei rifugi – ha noto è il ministero della Difesa di Bangkok-. I civili sono stati fatti evacuare in maniera massiccia a causa di quella che abbiamo valutato come una minaccia imminente per la loro sicurezza”. Phnom Penh, da parte sua, ha affermato che “101.229 persone sono state evacuate in rifugi sicuri e presso le case dei parenti in cinque province”.

I due paesi si accusano a vicenda di attaccare i civili nelle aree a ridosso della frontiera. Martedì sera, il ministero della Difesa della Cambogia ha dichiarato che da lunedì sono state uccise 9 persone e 20 sono rimaste gravemente ferite, mentre funzionari thailandesi hanno affermato che 4 soldati hanno perso la vita e 68 sono rimasti feriti.

Questa mattina, ha affermato l’esercito di Bangkok, le forze cambogiane hanno lanciato razzi BM-21 nei pressi dell’ospedale Phanom Dong Rak, nel distretto di Surin, costringendo i pazienti e il personale a evacuare. Inoltre droni, razzi BM-21 e carri armati sono stati utilizzati in altri punti di confine, tra cui il contestato tempio di Preah Vihear.

Secondo l’esercito di Phnom Penh, invece, la Thailandia ha utilizzato fuoco di artiglieria e droni per lanciare attacchi nella provincia di Pursat, sparando anche colpi di mortaio contro residenze civili nella provincia di Battambang . Alcuni caccia F-16 thailandesi, poi, sarebbero entrati nello spazio aereo cambogiano e hanno sganciato bombe vicino alle aree civili.

Dall’altra parte dell’oceano, Trump ha dichiarato di voler salvare il cessate il fuoco raggiunto a luglio. “Mi dispiace dirlo, questa è una guerra tra Cambogia e Thailandia, è iniziata oggi e domani dovrò fare una telefonata – ha detto ieri il capo della Casa Bianca in un comizio in Pennsylvania -. Chi altri potrebbe dire che farò una telefonata e fermerò una guerra tra due paesi molto potenti, Thailandia e Cambogia?”. Se dalla Thailandia sembra esserci più scetticismo sulla mediazione di negoziati, un importante consigliere del primo ministro cambogiano ha dichiarato a Reuters che il suo paese è “pronto a parlare in qualsiasi momento”.