Centinaia di residenti dei distretti di Ban Kruat e Lahan Sai, nella provincia thailandese di Buriram, si rifugiano in un centro di evacuazione presso il Circuito Internazionale di Chang, mentre continuano gli scontri armati lungo il confine tra Thailandia e Cambogia. Lunedì la Thailandia ha lanciato attacchi aerei sulla vicina Cambogia, con entrambe le parti che si scambiano la colpa per i rinnovati combattimenti sul confine conteso, che hanno causato la morte di quattro civili cambogiani e un soldato thailandese. Le immagini pubblicate dal Ministero dell’Istruzione cambogiano mostrano studenti che fuggono dalle aule spaventati.