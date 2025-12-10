“L’evento di questa sera è uno dei motivi per cui sono orgoglioso del Movimento 5 stelle. Siamo stati in prima fila in tutte le forme per dimostrare la sensibilità verso la popolazione palestinese” che “non ha lobby potenti, grandi mezzi o amici che contano”. Per questo “vivono devastazioni, uccisioni in massa, addirittura un genocidio. Per noi del M5s non conta chi ha i mezzi e chi riesce a fare la voce grossa, ma chi ha ragione”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, intervenendo dall’evento, organizzato dai pentastellati, ‘Palestina: alziamo il volume’. “L’Occidente sta perdendo credibilità, è in crollo pericoloso, ma sicuramente il momento di massima espressione di questo crollo è stato il genocidio che si è visto a Gaza e le occupazioni abusive in Cisgiordania – aggiunge -. Davanti a questo genocidio si è tentato di collegarlo e giustificarlo con il 7 ottobre, ma non può essere un fattore isolato, è un’azione terroristica orribile che abbiamo condannato in ogni modo. Ma il 7 ottobre in una manciata di ore si è compiuto un orribile massacro, il genocidio c’è stato giorno dopo giorno per un paio di anni, non è comparabile“, è stato “uno sterminio con intento genocidario. Dobbiamo alzare il volume”. “Dobbiamo alzare il volume perché non possiamo permettere che il silenzio sopravvenga, e si spengano i riflettori”, dice ancora Conte. ”Quando c’è stato l’accordo degli Stati Uniti di Trump, noi abbiamo assunto da subito un atteggiamento critico, non ci siamo fatti distrarre dalla realtà vera. Quello è un accordo di facciata, l’unica positiva è che hanno fermato il genocidio, ma a Gaza continuano a morire. Quello è un accordo di facciata e dobbiamo impegnarci ancora di più perché nulla è stato risolto e trionfa l’ipocrisia dell’Occidente”.