Oggi si decide chi vince il Mondiale di Formula 1. Norris, Verstappen e Piastri in lotta: tutte le combinazioni

Oggi ad Abu Dhabi, ultima gara della stagione, si scopre chi sarà il nuovo campione del mondo di Formula 1. Ancora 58 giri sul circuito di Yas Marina per il verdetto definitivo. Lando Norris resta il favorito e ha il destino nelle proprie mani: il pilota della McLaren guida la classifica di F1 con 408 punti. Il grande rivale è Max Verstappen a 396 (dodici punti in meno): l’olandese con la Red Bull ha compiuto una rimonta clamorosa, recuperando quasi 100 punti nella seconda metà dell’anno. Parte dalla pole position e ha un solo obiettivo: vincere l’ultima gara per sperare in un’impresa storica. Il terzo incomodo invece è Oscar Piastri sull’altra McLaren: ha 392 punti (16 in meno del compagno di scuderia). Aiuterà Norris o proverà il ribaltone? Sarà decisivo anche il suo comportamento. Ecco tutti gli scenari possibili.

Norris campione del mondo se: tutte le combinazioni

Lando Norris con i suoi 408 punti è sicuramente il favorito per la vittoria finale ed è l’unico che non deve guardare ai risultati degli altri. Queste le combinazioni per laurearsi campione del mondo:

Arriva almeno al 3° posto (indipendentemente dai risultati degli altri);

Arriva 4° o 5° e Verstappen non vince;

Arriva 6° e né Verstappen né Piastri vincono;

Arriva 7° o 8°, con Verstappen non meglio di terzo e Piastri non vince;

Arriva 9° o 10°, con Verstappen non meglio di quarto e Piastri non meglio di terzo;

Finire fuori dai punti, a patto che Verstappen non faccia meglio di quinto e Piastri non faccia meglio di terzo.

Verstappen campione del mondo se: le combinazioni

Verstappen insegue a quota 396 punti e sogna una rimonta clamorosa, visto che fino a qualche mese fa il mondiale sembrava una roba a due tra Piastri e Norris. È sicuramente quello che arriva con il morale più alto. Queste le combinazioni:

Vince la gara e Norris non fa meglio del quarto posto;

Arriva 2°, Piastri non vince e Norris non fa meglio del settimo posto;

Arriva 3°, Piastri non vince e Norris non fa meglio del nono posto;

Arriva 4°, Norris non conquista punti e Piastri non fa meglio di terzo.

Piastri campione del mondo se: le combinazioni

Infine c’è Piastri, che dopo una partenza incredibile, ha decisamente rallentato e adesso cerca un miracolo per vincere il mondiale di Formula 1. L’australiano è campione se: