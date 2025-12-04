Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 10:32

“In questo momento ha avuto i minuti che meritava. O forse meno”: Chivu su Frattesi dopo la prestazione in Coppa Italia

di Redazione Sport
Il tecnico nerazzurro ha corretto il tiro in conferenza stampa sull'impiego del centrocampista che fin qui ha avuto pochissimo spazio in stagione
“In questo momento ha avuto i minuti che meritava”. Così Cristian Chivu su Davide Frattesi dopo la vittoria per 5-1 dell’Inter contro il Venezia agli ottavi di Coppa Italia. Una partita in cui il centrocampista è rimasto in campo per 90 minuti e ha messo a referto due assist. Chivu ha poi corretto il tiro: “O forse meritava qualcosa in più, ma viene da un intervento, ha avuto qualche problemino. Si è messo sempre a disposizione, oggi toccava a lui per mettere dentro benzina e lo ha fatto bene”.

Una partita in cui il tecnico nerazzurro si aspettava risposte da chi aveva fin qui giocato meno. Risposte che – oltre che dal già citato Frattesi – sono arrivate da Andy Diouf, schierato come esterno destro e autore del gol dell’1-0, da Pio Esposito, che ha invece segnato la rete del 2-0. “A me è piaciuto l’atteggiamento e la serietà della partita, sono contento per tutti – ha spiegato Chivu nel post gara -. Questo è un gruppo motivato e che vuole dare continuità a ciò che di buono è stato fatto”.

Poi l’allenatore ha proseguito: “Sono felice per la prestazione e per quelli che oggi hanno giocato la prima a San Siro (Bovo e Spinaccè), sono contento per Diouf che ha segnato, ci sono tante cose buone fatte stasera e sono felice per loro”. Un match in cui è tornato in campo anche Josep Martinez dopo oltre due mesi e con in mezzo il tragico incidente in cui è stato coinvolto con un uomo in carrozzina.

“Siamo stati tutti vicini a Martinez, non è semplice superare una cosa del genere – ha dichiarato Chivu in conferenza stampa -. Io non posso raccontare come sta lui ma siamo contenti di averlo visto di nuovo in porta. Questo gruppo sa abbracciare, sa stare vicino, sa aiutarsi quando c’è bisogno. Sa lavorare, sa andare avanti a testa alta sempre”, ha concluso l’allenatore nerazzurro. Adesso l’Inter affronta ai quarti di finale la vincitrice della sfida tra Roma e Torino, sfida in programma il 13 gennaio.

