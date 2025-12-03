“Dio, patria e famiglia non è uno slogan ma il credo che guida la nostra azione politica”. Lo ha detto al termine del proprio intervento il leghista Rossano Sasso, poco prima del voto che ha dato il via libera al disegno di legge Valditara, che riguarda l’educazione sessuo-affettiva e il consenso informato a scuola. Alle medie e alle superiori si richiede per l’educazione sessuale il consenso dei genitori dei minorenni. “Il centrosinistra vuole sostituire le famiglie, perché le ritiene incapaci di educare i figli, con lo Stato, esperti e attivisti ideologici. Il vostro modello è l’Iran”.