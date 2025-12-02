“Quando sento la parola ‘ponte’ mi fermo, guardo se c’è qualcuno della Corte dei Conti in zona e penso di come proseguire il mio cammino”, Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo all’evento del Mit “Infrastruttura ventisei. L’ultimo miglio del Pnrr” al museo Maxxi di Roma. “Io cerco di mandare avanti gli altri visto che c’è un pregiudizio su di me. Lessi un’intervista all’ex ad di Tim che diceva ‘il ponte si deve fare nonostante il ministro sia Salvini’.”.
