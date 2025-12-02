Il mondo FQ

Accusa di stupro, un ex calciatore di Premier arrestato in aeroporto: mistero sul nome, svelati alcuni dettagli

di Redazione Sport
L'ex giocatore inglese si stava per imbarcare su un volo low cost, ma quando ha mostrato il passaporto è stato bloccato
Un ex calciatore di Premier League e della nazionale inglese è stato fermato e arrestato all’aeroporto di Stansted, a Londra, mentre si stava per imbarcare su un volo low cost e stava effettuando il controllo passaporto. L’accusa nei suoi confronti è di tentato stupro, mossa da una sua ex fidanzata nelle scorse settimane. Come riporta il Sun, il quotidiano inglese che per primo ha lanciato la notizia ripresa poi dal resto dei giornali inglesi, l’arresto sarebbe avvenuto nella serata di domenica.

Il tutto è avvenuto quando l’hostess – durante i controlli per l’imbarco – ha passato il passaporto del soggetto in questione e subito è stato evidenziato che il calciatore fosse ricercato dalla polizia per l’accusa di tentato stupro, esistente già da alcune settimane e mossa da un’ex fidanzata, che aveva deciso di denunciarlo alla polizia dell’Essex spiegando che il tentato stupro era avvenuto mentre i due stavano ancora insieme.

Il giocatore è stato prima bloccato dalla Border Force – la polizia di frontiera – poi trattenuto dalla polizia dell’Essex per alcune ore prima di essere rilasciato su cauzione. Intanto continuano le indagini da parte della polizia.

Per ragioni di privacy il nome del calciatore in questione non è noto e non è stato svelato, ma su di lui ci sono alcuni dettagli. Era un calciatore in attività nel decennio scorso, ha giocato in Premier e con l’Inghilterra e ora è ancora presente nel mondo del calcio in modo attivo.

