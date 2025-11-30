Sull’inchiesta Mps-Mediobanca la maggioranza fa quadrato intorno a Giorgetti. Meloni tace

Nel pieno della tempesta dell’inchiesta della Procura di Milano sulla scalata della banca del Mef, Mps, a Mediobanca, la maggioranza blinda il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Ma Palazzo Chigi tace. Dopo Matteo Salvini, domenica è toccato a Forza Italia e Noi moderati difendere il titolare di via XX Settembre, garantendo sulla sua correttezza.

“Io ho la massima fiducia nel ministro Giorgetti che si è sempre comportato correttamente, quindi attaccarlo è fuori luogo. Noi lo difendiamo perché ribadiamo che si è sempre comportato correttamente”, ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Stessa linea dal leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, che ha definito “vergognose strumentalizzazioni” quelle delle opposizioni. “La magistratura faccia quello che deve fare, ma pensare come sempre – ha spiegato Lupi – di utilizzare i giudici per far venire meno oggi uno dei ministri, che più ci sta rappresentando e che più sta facendo esattamente quello che noi moderati vogliamo fare (responsabilità, concretezza, attenzione ai fondi pubblici e al debito pubblico) mi sembra una cosa vergognosa”.

L’opposizione di contro attacca e sottolinea l’impatto politico più che giudiziario di un’inchiesta che molti ritengono sia solo all’inizio. I Cinque stelle colpiscono duro spiegando, attraverso il vicepresidente Mario Turco, che quanto sta emergendo “mostra con chiarezza come il governo Meloni-Giorgetti, dopo aver portato il Paese alla crescita zero e a tre anni consecutivi di crollo della produzione industriale, stia facendo precipitare l’Italia in una nuova Bancopoli”. Mentre il Pd chiede al governo di ritirare “immediatamente la norma della riforma del Testo Unico della Finanza che allenta le regole per accertare il concerto tra soci nelle operazioni di mercato”. E tutti in coro tornano a chiedere che Giorgetti riferisca alle Camere.