Ancora guai con la legge per Adrian Sutil, arrestato dopo un’operazione di polizia internazionale condotta dalla polizia tedesca, svizzera e monegasca. L’accusa è di traffico illecito di automobili di lusso e frode. Il pilota tedesco, non nuovo a problemi con i tribunali, si trova in custodia cautelare in un carcere vicino Stoccarda.

Il blitz della polizia, riporta la Bild, è avvenuto nella cittadina di Sindelfingen vicino Stoccarda. L’avvocato dell’ex pilota ha rifiutato di commentare la notizia. La polizia ha spiegato che Sutil è accusato di “concorso in frode aggravata e concorso in appropriazione indebita“.

Sutil, 42 anni, è ricordato per i suoi trascorsi nelle scuderie Spyker, Sauber e Force India. Ha corso in Formula 1 dal 2007 al 2011 e dal 2013 al 2014. Nel 2011, mentre era sotto contratto con la formazione indiana, Sutil si rese protagonista di una violenta rissa con l’ex capo della Lotus Eric Lux, colpito dal tedesco al collo con un calice di champagne. Il gesto costò all’uomo una denuncia per lesioni personali gravi e finì con 18 mesi di carcere (sospesi con la condizionale) oltre a 200mila euro di multa e l’assenza dall’intera stagione 2012.

Il pilota ha corso 128 gran premi in carriera, e ha raccolto 124 punti. Ritiratosi nel 2015 dopo una stagione da terzo pilota alla Williams, il suo miglior piazzamento in carriera rimane il quarto posto a Monza nel GP d’Italia del 2009.