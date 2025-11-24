Il mondo FQ

Torino, parto in casa: neonata trovata nel water. Ricoverata in ospedale: condizioni gravi. Indagini in corso

A ritrovare la neonata è stato il fratello della donna, che ha allertato i soccorsi. Non si esclude possa essere stato un gesto volontario
Ha partorito nel water dell’abitazione. Tragico episodio vicino a Torino. A Cirié, 18mila abitanti nel sud-ovest provinciale, una neonata è stata ritrovata nel wc, dopo un parto casalingo. Ancora in vita, la piccola è stata trasferita all’ospedale Maria Vittoria della città sabauda. Le sue condizioni sarebbero gravi: i medici stanno cercando di capire se la piccola ha riportato danni irreparabili.

Anche la madre è stata trasportata in ospedale. La donna, 38 anni, ha perso molto sangue ed è attualmente ricoverata: sarà ascoltata dagli investigatori non appena le sue condizioni miglioreranno. Alle persone che sono intervenute sul posto avrebbe riferito di non essersi resa conto di essere incinta. Il contesto della vicenda è stato definito “difficile” in ambienti investigativi. Da quanto emerge, la donna era seguita dai servizi psichiatrici e sociali e non accettava quella gravidanza che sembrerebbe essere stata anche tenuta nascosta alla famiglia.

A ritrovare la neonata è stato il fratello della donna, che ha allertato i soccorsi. Non si esclude possa essere stato un gesto volontario: sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Tenenza di Ciriè coordinati dalla pm Maria Baldari della Procura di Ivrea.

