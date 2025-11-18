“Nel secondo tempo sembrava di vedere il Brasile contro nessuno. È stato umiliante e strano. Eravamo in balia degli avversari, l’Italia non può essere questa”. Così Gianni Rivera – ex calciatore del Milan – nel corso di un’intervista a Repubblica. La bandiera rossonera ha commentato con parole non proprio morbide la sconfitta dell’Italia per 1-4 contro la Norvegia, inutile ai fini della classifica ma mortificante per una nazionale come quella azzurra.

“Campioni non ne abbiamo più, ma i problemi della Nazionale sono tanti. Abbiamo tanti temi inevasi che dovrebbero essere affrontati dalla federazione, troppo facile addossare le responsabilità solo sui giocatori”, ha proseguito Rivera che ha poi parlato anche di Gennaro Gattuso, rispondendo a specifica domanda: è l’uomo giusto per la nazionale? “Non conosco abbastanza Rino per dare un giudizio. Però ho letto che erano stati contattati altri allenatori prima di lui, e hanno rifiutato. Su questo andrebbe fatta una riflessione. Certo guardando la partita domenica mi è parso che non sia riuscito a entrare nella testa dei calciatori”.

Ma il problema è ben più ampio degli undici che scendono in campo. Questo traspare dalle parole di Rivera, che ha poi allargato il discorso: “L’ingresso sulla scena dei procuratori ha danneggiato il sistema. Oggi le famiglie devono pagare gli agenti per far giocare i bambini. Se non si è ricchi, i ragazzi possono essere talentuosi ma comunque non avere mai una reale possibilità di emergere”.

E sul dare qualche consiglio per risolvere la situazione, Rivera ha spiegato: “Guardi, io preferisco non dire niente. Consigli a me non ne ha chiesti nessuno. Ho provato a dire al presidente della Figc Gravina che ero a disposizione, ma lui non mi ha chiamato. Non pensa che uno come me possa essere utile al movimento”. Eppure in passato sarebbe potuto anche diventare il commissario tecnico della nazionale: “Quando il presidente federale era Tavecchio. Mi propose la panchina della Nazionale, ma all’epoca non avevo ancora il tesserino da allenatore”.