“Prima che mi commuovo, grazie Rai! Buonanotte e buona fortuna”, così Marco Fiocchetti – telecronista Rai per il tennis – ha concluso il suo discorso d’addio dopo la storica vittoria di Jannik Sinner alle Atp Finals contro Carlos Alcaraz. In coppia con Adriano Panatta, Fiocchetti ha commentato tutte le partite in chiaro del torneo tra i migliori otto e a sorpresa ha poi annunciato l’addio alle telecronache.

“Prima di salutarvi e dare la linea allo studio, è arrivato per me il momento di ringraziare la Rai”, ha esordito Fiocchetti con voce già rotta dalla commozione. “Perché per quasi raggiunti limite d’età, quella di stasera è stata la mia ultima telecronaca. E meglio di così non poteva finire”. Poi la chiusura emozionale: “La Rai, l’azienda dove sono nato e cresciuto. Ci lavorava mio padre. La Rai, l’azienda che mi ha permesso di lavorare seguendo ai più alti livelli lo sport che ho sempre amato. Tutto qui. E allora, prima che mi commuovo: grazie Rai! Buonanotte e buona fortuna”. E anche in studio hanno poi voluto ringraziare Marco Fiocchetti per il lavoro svolto.