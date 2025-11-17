Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 13:50

“Prima che mi commuovo, grazie Rai. E meglio di così non poteva finire”: il telecronista Marco Fiocchetti dà l’addio a sorpresa

di F. Q.
La storica voce in chiaro del tennis ha annunciato il suo ritiro "per quasi raggiunti limiti d'età" dopo la vittoria di Sinner alle Atp Finals contro Alcaraz
“Prima che mi commuovo, grazie Rai. E meglio di così non poteva finire”: il telecronista Marco Fiocchetti dà l’addio a sorpresa
Icona dei commenti Commenti

Prima che mi commuovo, grazie Rai! Buonanotte e buona fortuna”, così Marco Fiocchetti – telecronista Rai per il tennis – ha concluso il suo discorso d’addio dopo la storica vittoria di Jannik Sinner alle Atp Finals contro Carlos Alcaraz. In coppia con Adriano Panatta, Fiocchetti ha commentato tutte le partite in chiaro del torneo tra i migliori otto e a sorpresa ha poi annunciato l’addio alle telecronache.

“Prima di salutarvi e dare la linea allo studio, è arrivato per me il momento di ringraziare la Rai”, ha esordito Fiocchetti con voce già rotta dalla commozione. “Perché per quasi raggiunti limite d’età, quella di stasera è stata la mia ultima telecronaca. E meglio di così non poteva finire”. Poi la chiusura emozionale: “La Rai, l’azienda dove sono nato e cresciuto. Ci lavorava mio padre. La Rai, l’azienda che mi ha permesso di lavorare seguendo ai più alti livelli lo sport che ho sempre amato. Tutto qui. E allora, prima che mi commuovo: grazie Rai! Buonanotte e buona fortuna”. E anche in studio hanno poi voluto ringraziare Marco Fiocchetti per il lavoro svolto.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione