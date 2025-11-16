Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 16:39

Ischia, furto in casa di un dirigente sportivo: il ladro è un calciatore della squadra avversaria

di F. Q.
Duemila euro in contanti: questo il bottino di un giovane giocatore rubato in casa di un uomo tesserato con il club avversario. Fermato dai carabinieri, è stato denunciato
Ischia, furto in casa di un dirigente sportivo: il ladro è un calciatore della squadra avversaria
Icona dei commenti Commenti

Furto in casa di un dirigente a Forio (Napoli), denunciato un 21enne tesserato con la squadra dilettantistica avversaria. Episodio singolare quello che è accaduto sull’isola d’Ischia. I carabinieri della stazione di Forio hanno raccolto la denuncia di furto in abitazione presentata da un dirigente sportivo dell’a.s.d. Real Forio, formazione che gioca nel campionato di Eccellenza, e hanno scoperto che il ladro che si era introdotto all’interno dell’abitazione era un calciatore avversario.

Dalle telecamere di videosorveglianza, infatti, gli investigatori hanno riconosciuto il possibile autore del furto e lo hanno raggiunto. Si tratta di un 21enne calciatore della squadra del Lacco Ameno, squadra che invece gioca in Prima Categoria.

Il ladro è stato bloccato dai carabinieri a Chiaia di Forio d’Ischia, con addosso ancora gli indumenti utilizzati durante il furto. Con sé aveva una busta con all’interno alcuni capi di abbigliamento appena acquistati e nelle tasche del giovane calciatore sono stati trovati 1.400 euro in contanti. Il 21enne è stato denunciato a piede libero, mentre il denaro verrà restituito al legittimo proprietario.

Immagine di repertorio

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione