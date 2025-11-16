Furto in casa di un dirigente a Forio (Napoli), denunciato un 21enne tesserato con la squadra dilettantistica avversaria. Episodio singolare quello che è accaduto sull’isola d’Ischia. I carabinieri della stazione di Forio hanno raccolto la denuncia di furto in abitazione presentata da un dirigente sportivo dell’a.s.d. Real Forio, formazione che gioca nel campionato di Eccellenza, e hanno scoperto che il ladro che si era introdotto all’interno dell’abitazione era un calciatore avversario.

Dalle telecamere di videosorveglianza, infatti, gli investigatori hanno riconosciuto il possibile autore del furto e lo hanno raggiunto. Si tratta di un 21enne calciatore della squadra del Lacco Ameno, squadra che invece gioca in Prima Categoria.

Il ladro è stato bloccato dai carabinieri a Chiaia di Forio d’Ischia, con addosso ancora gli indumenti utilizzati durante il furto. Con sé aveva una busta con all’interno alcuni capi di abbigliamento appena acquistati e nelle tasche del giovane calciatore sono stati trovati 1.400 euro in contanti. Il 21enne è stato denunciato a piede libero, mentre il denaro verrà restituito al legittimo proprietario.

