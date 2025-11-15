Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 19:36

“Mi copro la testa con l’asciugamano? No, no, non è per soffiarmi il naso, sto bene”: Sinner tranquillizza tutti in vista della finale

di F. Q.
A Torino basta un asciugamano per scatenare un caso. Ma l'altoatesino ha spiegato il motivo del gesto ripetuto più volte durante i cambi campo
“Mi copro la testa con l’asciugamano? No, no, non è per soffiarmi il naso, sto bene”: Sinner tranquillizza tutti in vista della finale
Icona dei commenti Commenti

A Torino basta un asciugamano per scatenare un caso. Alla vigilia della finale delle Atp Finals 2025, ogni gesto di Jannik Sinner viene analizzato con la stessa attenzione riservata ai movimenti di un chirurgo. Così, dopo la vittoria contro Alex De Minaur in semifinale, l’Italia tennistica si è improvvisamente chiesta: “Ma Sinner… si sta soffiando il naso?”.

Il dubbio è nato perché, durante i cambi campo, l’altoatesino si è più volte coperto la testa con l’asciugamano. Un gesto che per molti potrebbe sembrare innocuo, ma che sotto le luci della semifinale è diventato materiale d’indagine. Qualcuno ha ipotizzato un raffreddore dell’ultimo minuto. E se fosse influenzato? E se stesse nascondendo un malanno pre-finalissima?

Niente di tutto ciò. In conferenza stampa Sinner ha spento il “caso asciugamano” con una risposta chiara: nessun fazzoletto nascosto, nessun colpo di freddo. “Sto bene, sto bene”, ha ripetuto quasi ridendo. Il gesto? Solo un modo per ritagliarsi un attimo di concentrazione in mezzo al frastuono dell’arena. “Tanto movimento, tanto casino… a volte lo faccio per isolarmi”. Ma “non mi sono mai soffiato il naso“. Sinner è in piena forma, pronto a giocarsi il titolo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione