Luis Rubiales – l’ex presidente della Federcalcio spagnola condannato per violenza sessuale per aver baciato la giocatrice Jenni Hermoso senza il suo consenso – è stato colpito da tre uova a Madrid durante la presentazione del suo libro Matar a Rubiales (Uccidere Rubiales). E la persona che ha deciso di lanciarle è suo zio. “Ho scoperto che è stato mio zio, si chiama Luis Ruben”, ha dichiarato l’ex presidente della Federcalcio spagnola a Periodista Digital.

Al giornale spagnolo, Rubiales ha spiegato: “Mi ha tirato delle uova perché è uno squilibrato, e non credo ci sia alcuna giustificazione. Lo hanno arrestato, lo hanno portato via e, beh, dovremo agire contro di lui perché sinceramente pensavo che fosse armato”. La polizia ha arrestato l’uomo, ma senza confermare il grado di parentela con Rubiales. In un video circolato sui social, si vede il momento del lancio delle uova, a cui Rubiales reagisce prima parando e schivando il primo, poi rincorrendo il diretto responsabile, prima di essere trattenuto da altre persone presenti.

La vicenda per cui è stato condannato Luis Rubiales è avvenuta nell’agosto del 2023, quando l’ex presidente della Federcalcio spagnola ha dato un bacio forzatamente a una giocatrice della Nazionale durante la cerimonia di premiazione per la vittoria dei Mondiali femminili. Il 48enne è stato condannato per il reato di violenza sessuale, reato previsto dal codice penale spagnolo anche per i baci non consensuali. Ma se l’è cavata con una multa da 10.800 euro.