“Pff, ho sudato”: il video della prima intervista in spagnolo di Sinner

Non solo Carlos Alcaraz: Sinner ha scoperto un altro avversario complicato. Non Zverev, non Fritz e nemmeno Shelton: è la lingua spagnola. L’altoatesino ha svolto ieri la sua prima intervista in spagnolo della sua carriera a Movistar Plus+ e alla fine – dopo aver risposto a diverse domande – ha esclamato: “Uhh, ho sudato”, sorridendo e scatenando le risate dei presenti nel punto stampa.

L’azzurro è impegnato alle Atp Finals di Torino e dopo aver vinto la gara d’esordio contro Felix Auger-Aliassime, nel secondo match sfida Alexander Zverev per fare due su due e continuare il suo ottimo score fin qui nel torneo tra i migliori otto. Per mantenere però la posizione di numero uno al mondo servirà un’impresa di Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz.

