Ha giocato in Italia dal 1988 al 1994 e con la Virtus Bologna ha vinto una Coppa delle Coppe e due Coppe Italia

Lutto nel mondo del basket: è morto a 70 anni Michael Ray Richardson, ex cestista Nba e padre di Amir Richardson, calciatore della Fiorentina. Sugar – così era soprannominato – ha indossato la maglia di tre squadre in Nba: New York Knicks, Golden State Warriors e New Jersey Nets. Nel 1988 – dopo le varie esperienze in Nba – è arrivato in Italia, alla Virtus Bologna. Con la canotta delle V nere ha vinto una Coppa delle Coppe e due Coppe Italia. In Italia ha giocato anche con Forlì e Livorno, dove ha poi concluso la sua carriera italiana. Suo figlio Amir gioca a calcio, in Serie A, con la maglia della Fiorentina.

In Italia è considerato tra i più forti giocatori passati da Bologna e in generale nel campionato italiano. Nel 1978 fu la quarta scelta assoluta al draft Nba, addirittura sopra a Larry Joe Bird, andato ai Celtics con cui poi ha fatto la storia. Nato in Texas, si è trasferito già da bambino a Denver, Colorado, e al liceo venne richiesto da molte università, tra cui Iowa, Colorado State e Montana. Ha giocato in Nba per otto stagioni, soprattutto nei New York Knicks dal 1978 al 1982 e nei New Jersey Nets dal 1983 al 1986. Nel 1984 fu trovato positivo alla cocaina per la terza volta e venne inizialmente sospeso dal campionato Nba, poi definitivamente radiato nel 1986.

Nel 1988 arrivò in Italia e ci rimase fino al 1994, vincendo la Coppa Italia nel 1989 e conquistando il premio di Mvp dell’All Star Game. L’anno seguente sempre con la Virtus vinse la Coppa Italia e la Coppa delle Coppe. Nel 1991 cominciò la preparazione con Bologna, ma venne trovato positivo ancora una volta positivo alla cocaina. Richardson si giustificò affermando che si trattava di un anestetico. Da lì ha indossato altre maglie, nell’ordine: Spalato, Livorno, Antibes, Cholet, Forlì, per poi finire all’AC Golfe-Juan-Vallauris, nei pressi di Nizza, quando però aveva già ben 47 anni.

Il comunicato della Virtus Bologna

“Virtus Pallacanestro Bologna esprime il suo più sentito cordoglio per la scomparsa di Micheal Ray Richardson. Uno dei simboli della storia del club, con la canotta della Virtus “Sugar” Ray ha giocato dal 1988 al 1991 vincendo due Coppa Italia e una Coppa delle Coppe, primo trofeo europeo della storia bianconera. Tutto il club si stringe con affetto alla famiglia e ai suoi cari. Per sempre uno di noi. Ciao ‘Sugar'”, così la Virtus Bologna in una nota.