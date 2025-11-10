Il mondo FQ

L'Atletico Ottawa è diventato campione di Canada per la prima volta nella storia dopo un match incredibile contro il Cavalry Football Club che ha fatto il giro del mondo
In Canada si è giocata una finale di campionato folle. Bufera di neve, palla che non rimbalzava, dell’erba nemmeno l’ombra, ma soprattutto neve spazzata con un soffiatore, gol in rovesciata e rimonta completata ai supplementari. L’Atletico Ottawa è diventato campione di Canada per la prima volta nella storia dopo una finale incredibile contro il Cavalry Football Club, vinta per 2-1 in rimonta.

Vuoi perché era la partita più importante dell’anno, vuoi perché in Canada in inverno sono temperature “normali”, vuoi perché banalmente il richiamo dell’hockey su ghiaccio – sport più popolare del paese – è sempre forte, ma la finale della CPL (Canadian Premier League) si è giocata in condizioni pazzesche.

Meno 6 gradi, fitta nevicata, calciatori che “slittavano” perché mancava aderenza al campo. A rendere tutto più epico c’è la storia della partita: vantaggio del Cavalry Football Club su rigore, poi pareggio con super gol in rovesciata dell’Atletico Ottawa e 2-1 finale ai tempi supplementari con un gol in ripartenza. Tutto in un campo totalmente innevato, le linee tracciate da un soffiatore e da alcune pale: solo i supplementari – dopo alcuni interventi degli spazzaneve tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio dell’extratime – si sono giocati in condizioni accettabili, con meno neve in campo.

E a conferma della rivalità tra le due squadre, dopo il gol dello 0-1 c’è stato un lancio di palle di neve da parte dei tifosi del Cavalry Football Club verso quelli dell’Atletico Ottawa. Eroe del match e del torneo è stato David Rodriguez, trequartista 23enne dell’Atletico Ottawa che ha segnato una doppietta, di cui uno in rovesciata. “Non ci ho pensato”, ha dichiarato Rodríguez nel post gara. “L’ho fatto e basta. Non dimenticherò mai questa serata. Voglio solo ringraziare tutti quelli che sono venuti stasera”, ha dichiarato l’attaccante ed Mvp della finale in preda all’emozione nel post gara.

