Aggredisce un gruppo di turisti americani di religione ebraica all’interno della stazione Centrale di Milano, colpendo uno di loro con calci e pugni. La Polfer ha così arrestato per lesioni personali aggravate da motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, un 25enne pakistano. L’aggressione è avvenuta alle 13.15 di oggi (lunedì 10 novembre) nei pressi della banchina 8.

Il gruppo, che indossava la kippah, era in attesa del treno quando il 25enne si è scagliato con violenza contro uno di loro e lo ha aggredito, colpendolo anche in testa con un oggetto contundente, un anello di ferro di cui era in possesso. Alcuni viaggiatori presenti – riferisce la Questura di Milano – hanno tentato di intervenire in difesa della vittima. Richiamato dalla folla, un addetto alla sicurezza di Fs Security ha segnalato l’accaduto alla centrale operativa della Polfer.

Le pattuglie della Polizia ferroviaria, poco distanti, sono subito intervenute e hanno bloccato l’aggressore. Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza i poliziotti hanno verificato che il 25enne, alla vista del gruppo intento a controllare gli orari dei treni sul tabellone delle partenze, prima aveva cominciato a inveire, poi a colpire violentemente con pugni e calci la vittima. Il ferito è stato portato all’ospedale Fatebenefratelli ma non è in condizioni gravi. Il pakistano, che era appena giunto a Milano a bordo di un treno, è stato così arrestato.