"Gli agenti sono stati informati del fatto che aveva intenzione di suicidarsi. È stato trovato all'1:31, deceduto a causa, sembra, di una ferita da arma da fuoco autoinflitta": si legge nel rapporto delle forze dell'ordine

Marshawn Kneeland, giocatore dei Dallas Cowboys in Nfl, è stato trovato morto nel sobborgo di Frisco in Texas a soli ventiquattro anni. Secondo quanto riportato dalla polizia locale, la vittima è stata trovata senza vita con una ferita da arma da fuoco autoinflitta. Kneeland era stato coinvolto precedentemente in un inseguimento con la polizia per una violazione del codice della strada. Poi si è schiantato con la propria macchina, fuggendo a piedi e togliendosi successivamente la vita.

“È con profonda tristezza che i Dallas Cowboys annunciano la tragica scomparsa di Marshawn Kneeland questa mattina – ha dichiarato la squadra in un comunicato -. Marshawn era un amato compagno di squadra e membro della nostra squadra. I nostri pensieri e le nostre preghiere per Marshawn sono rivolti alla sua ragazza Catalina e alla sua famiglia”. Come riportato nel rapporto della polizia, “gli agenti sono stati informati del fatto che Kneeland aveva intenzione di suicidarsi. Kneeland è stato successivamente localizzato all’1:31, deceduto a causa, sembra, di una ferita da arma da fuoco autoinflitta”, conclude la nota della polizia.

Mentre le forze di polizia continuavano a cercarlo, un centralinista ha riferito agli agenti che alcune persone intime e vicine a lui avevano ricevuto un messaggio di gruppo da Kneeland “in cui gli diceva addio. Sono preoccupati per il suo benessere” sono state le parole del centralinista della sicurezza pubblica. Kneeland avrebbe scritto alla famiglia e ai compagni: “La farò finita con tutto”. Kneeland – che al Draft 2024 era stato la56esima scelta – nell’ultima partita dei Cowboys contro gli Arizona Cardinals aveva segnato il suo primo touchdown in Nfl.

Credit Photo: www.dallascowboys.com

—————————

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).