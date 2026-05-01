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Parte la festa a Venezia. La formazione lagunare guidata da Giovanni Stroppa ha pareggiato in trasferta contro lo Spezia per 2-2 e dopo due stagioni torna in Serie A grazie alla sconfitta all’ultimo minuto del Monza contro il Mantova per 3-2. È solo una delle sentenze arrivate dalla penultima giornata di Serie B, che ha rivoluzionato ancora una volta la classifica, preparando il terreno agli ultimi 90 minuti di follia, soprattutto nella lotta per la salvezza.

Ad una giornata dalla fine la Reggiana – sconfitta oggi dal Modena – è ultima a pari punti con Pescara (battuto dal Padova) e Spezia. Sarebbero le tre retrocesse. Il Bari quartultimo è distante tre punti, grazie alla vittoria contro l’Entella: in questo momento sarebbero proprio queste due squadre a giocarsi la salvezza ai playout. Ma un’eventuale sconfitta dei biancorossi all’ultima giornata potrebbe riaprire ogni scenario, tirando in ballo scontri diretti e classifiche avulse. Mentre anche Empoli e Sudtirol, a quota 40 punti, rischiano ancora di disputare i playout.

In alto invece la situazione è più definita per quanto riguarda i playoff, se si esclude l’ottavo posto: ci sono ancora teoricamente sei squadre in ballo per ottenere l’ultimo slot disponibile. Il Frosinone invece ha la grande occasione di tornare direttamente in Serie A: deve almeno pareggiare all’ultima giornata per non farsi riacciuffare dal Monza.

Chi già festeggia è appunto il Venezia. Stroppa conquista la quarta promozione in Serie A con una giornata d’anticipo. La cavalcata arancioneroverde è stata caratterizzata da numeri da primato: 79 punti dopo 37 giornate con 23 vittorie, 10 pareggi e solo 4 sconfitte. E’ il miglior attacco del torneo con 75 gol segnati e una difesa solida con 31 gol subiti. Tra i trascinatori spiccano John Yeboah, Gianluca Busio e il portiere Filip Stankovic.

Risultati 37esima giornata Serie B

Bari-Virtus Entella 1-0

Carrarese-Cesena 0-0

Empoli-Avellino 1-0

Juve Stabia-Frosinone 0-1

Mantova-Monza 3-2

Modena-Reggiana 2-1

Padova-Pescara 1-0

Palermo-Catanzaro 2-2

Sampdoria-Sudtirol 1-0

Spezia-Venezia 2-2

Calendario 38esima giornata Serie B

In campo venerdì 8 maggio

Avellino-Modena

Catanzaro-Bari

Cesena-Padova

Frosinone-Mantova

Monza-Empoli

Pescara-Spezia

Reggiana-Sampdoria

Sudtirol-Juve Stabia

Venezia-Palermo

Virtus Entella-Carrarese

La nuova classifica di Serie B