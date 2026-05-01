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Ultimo aggiornamento: 17:50

Le prime sentenze della Serie B: Venezia fa festa, folle lotta per non retrocedere | La nuova classifica a una giornata dal termine

di Redazione Sport
La formazione lagunare guidata da Giovanni Stroppa torna in Serie A dopo due stagioni. Reggiana praticamente condannata alla retrocessione. La situazione
Le prime sentenze della Serie B: Venezia fa festa, folle lotta per non retrocedere | La nuova classifica a una giornata dal termine
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Parte la festa a Venezia. La formazione lagunare guidata da Giovanni Stroppa ha pareggiato in trasferta contro lo Spezia per 2-2 e dopo due stagioni torna in Serie A grazie alla sconfitta all’ultimo minuto del Monza contro il Mantova per 3-2. È solo una delle sentenze arrivate dalla penultima giornata di Serie B, che ha rivoluzionato ancora una volta la classifica, preparando il terreno agli ultimi 90 minuti di follia, soprattutto nella lotta per la salvezza.

Ad una giornata dalla fine la Reggiana – sconfitta oggi dal Modena – è ultima a pari punti con Pescara (battuto dal Padova) e Spezia. Sarebbero le tre retrocesse. Il Bari quartultimo è distante tre punti, grazie alla vittoria contro l’Entella: in questo momento sarebbero proprio queste due squadre a giocarsi la salvezza ai playout. Ma un’eventuale sconfitta dei biancorossi all’ultima giornata potrebbe riaprire ogni scenario, tirando in ballo scontri diretti e classifiche avulse. Mentre anche Empoli e Sudtirol, a quota 40 punti, rischiano ancora di disputare i playout.

In alto invece la situazione è più definita per quanto riguarda i playoff, se si esclude l’ottavo posto: ci sono ancora teoricamente sei squadre in ballo per ottenere l’ultimo slot disponibile. Il Frosinone invece ha la grande occasione di tornare direttamente in Serie A: deve almeno pareggiare all’ultima giornata per non farsi riacciuffare dal Monza.

Chi già festeggia è appunto il Venezia. Stroppa conquista la quarta promozione in Serie A con una giornata d’anticipo. La cavalcata arancioneroverde è stata caratterizzata da numeri da primato: 79 punti dopo 37 giornate con 23 vittorie, 10 pareggi e solo 4 sconfitte. E’ il miglior attacco del torneo con 75 gol segnati e una difesa solida con 31 gol subiti. Tra i trascinatori spiccano John Yeboah, Gianluca Busio e il portiere Filip Stankovic.

Risultati 37esima giornata Serie B

Bari-Virtus Entella 1-0
Carrarese-Cesena 0-0
Empoli-Avellino 1-0
Juve Stabia-Frosinone 0-1
Mantova-Monza 3-2
Modena-Reggiana 2-1
Padova-Pescara 1-0
Palermo-Catanzaro 2-2
Sampdoria-Sudtirol 1-0
Spezia-Venezia 2-2

Calendario 38esima giornata Serie B

In campo venerdì 8 maggio
Avellino-Modena
Catanzaro-Bari
Cesena-Padova
Frosinone-Mantova
Monza-Empoli
Pescara-Spezia
Reggiana-Sampdoria
Sudtirol-Juve Stabia
Venezia-Palermo
Virtus Entella-Carrarese

La nuova classifica di Serie B

  1. Venezia 79 (promossa in Serie A)
  2. Frosinone 78
    Zona playoff
  3. Monza 75
  4. Palermo 72
  5. Catanzaro 59
  6. Modena 55
  7. Juve Stabia 50
  8. Avellino 46
    ——————
  9. Cesena 46
  10. Mantova 46
  11. Carrarese 44
  12. Sampdoria 44
  13. Padova 43
  14. Empoli 40
  15. Südtirol 40
    Zona playout
  16. Virtus Entella 39
  17. Bari 37
    Zona retrocessione
  18. Pescara 34
  19. Spezia 34
  20. Reggiana 34

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