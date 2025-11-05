Jean-Paul Gusching, già vescovo di Verdun, avrebbe avuto dei rapporti sentimentali con diverse donne.

Un nuovo scandalo sul celibato interessa la Chiesa Cattolica. Jean-Paul Gusching, classe 1955 e già vescovo di Verdun, è stato accusato di avere rapporti sentimentali con alcune donne. L’uomo si è dimesso il 27 settembre ufficialmente per “motivi di salute”, confermati in parte dalla Nunziatura in una nota ma definiti come solo una delle motivazioni. In realtà dietro la scelta delle dimissioni ci sarebbe la richiesta di Papa Leone XIV.

Come riferisce da Parigi la stessa Nunziatura, “monsignor Jean-Paul Gusching si è impegnato con il Prefetto del suddetto Dicastero romano ad evitare in futuro qualsiasi comportamento nei confronti delle donne che potesse essere interpretato come contrario ai suoi voti sacerdotali. Data la natura persistente della situazione, il Santo Padre ha chiesto e accettato le sue dimissioni dal governo della Diocesi di Verdun”. In chiusura del comunicato, l’ambasciata specifica che “l’inchiesta canonica è ancora in corso”. L’inchiesta canonica preliminare è affidata a monsignor Stanislas Lalanne, vescovo emerito di Pontoise, assistito da monsignor Philippe Ballot, arcivescovo di Metz, amministratore apostolico di Verdun. Intanto Gusching è stato inibito dalle attività pastorali e vive in isolamento in luogo esterno alla sua diocesi.

Non è la prima volta che il dibattito sul celibato interessa la Chiesa Cattolica . Il Papa è intervenuto proprio oggi in un messaggio al seminario di Trujillo, in Perù, dove egli stesso aveva insegnato anni fa. La paternità sacerdotale” dice “si esprime in atteggiamenti di donazione: il celibato come amore indiviso per Cristo e la sua Chiesa, l’obbedienza come fiducia nella volontà di Dio, la povertà evangelica come disponibilità verso tutti, e la misericordia e la forza che accompagnano le ferite e sostengono nella sofferenza”. “Non esiste una paternità a metà, né un sacerdozio a metà”, ammonisce Papa Leone.