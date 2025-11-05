Destiny Udogie, difensore del Tottenham e della nazionale italiana di calcio, è stato minacciato con una pistola da un uomo di 31 anni, procuratore di calcio. Tutto è accaduto la sera del 6 settembre a Cockfosters Parade, Barnet, quartiere della parte Nord di Londra. L’ex Udinese fortunatamente non ha avuto conseguenze.

La polizia è stata chiamata alle 23.14 di quella sera e l’uomo è stato fermato con le accuse di possesso di armi da fuoco con intento doloso, estorsione e guida senza patente. Il sospettato è stato poi rilasciato su cauzione ma le indagini della polizia proseguono. Un portavoce ha dichiarato: “Gli agenti hanno parlato con la vittima e, nel corso delle indagini, è emerso che un altro uomo sulla ventina era stato presumibilmente ricattato e minacciato dallo stesso individuo. Nessun ferito è stato segnalato in nessuno dei due incidenti.”

Stando a quanto riportano alcune fonti, l’incidente sarebbe scaturito dal rifiuto da parte di Udogie di continuare la collaborazione professionale con l’uomo, che quindi sarebbe stato il suo vecchio procuratore. La notizia però non è confermata e anche il Tottenham, con una nota ufficiale, non fa trapelare ulteriori dettagli: “Trattandosi di una questione legale, non possiamo rilasciare ulteriori dichiarazioni”. “Abbiamo fornito supporto a Destiny e alla sua famiglia sin dall’incidente e continueremo a farlo”. ribadiscono gli Spurs.

Il 22enne Udogie, esploso qualche anno fa con l’Udinese in Serie A, era arrivato a Londra nel 2022 firmando un quinquennale per 15 milioni di sterline. La sua esperienza era però iniziata nella stagione 2023-24 dopo il prestito di un anno sempre nel club friulano e le sue buone prestazioni gli hanno fatto guadagnare anche 12 presenze con la maglia azzurra.