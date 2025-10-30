La donna si fingeva una prostituta, Fatta accomodare l'ignara vittima e ricevuto il denaro, uno dei due uomini faceva irruzione in casa fingendosi il marito geloso. Almeno quattro rapine con lo stesso modus operandi

Due uomini e una donna sono stati arrestati dai carabinieri per una serie di reati che vanno dall’estorsione alla ricettazione, dal danneggiamento alla violenza privata fino alla rapina. Le forze dell’ordine hanno scoperto a Roma un sistema ben organizzato per adescare clienti che una volta caduti nella trappola erano derubati e malmenati.

Come ricostruisce RomaToday, il gruppo pubblicava falsi annunci hot su alcuni siti di prostituzione. La donna si fingeva una prostituta e una volta raggiunto l’accordo invitava il cliente in un appartamento degli altri due complici, nel quartiere Collatino. Fatta accomodare l’ignara vittima e ricevuto il denaro, uno dei due uomini faceva irruzione in casa fingendosi il marito geloso. Aggrediva così il malcapitato derubandolo. Sono in tutto quattro le rapine ricostruite dagli investigatori e in un caso ad una delle vittime è stata rubata l’auto.

I tre avrebbero anche impersonificato degli agenti antidroga. Avrebbero, infatti, fermato un automobilista intimandogli di mostrare i documenti. Approfittando della buona fede della vittima, sarebbero entrati nella vettura e avrebbero colpito al volto il conducente dell’auto, riuscendo a sottrarre il portafogli e degli oggetti personali.

Immagine d’archivio