Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:52

“Liste d’attesa ‘gonfiate’ per ‘alleggerirsi i turni'”: dieci medici denunciati al Careggi di Firenze

di F. Q.
Secondo l'accusa i medici registravano sull’applicativo gestionale molteplici prenotazioni, anche nello stesso giorno e a nome dello stesso paziente, per far risultare satura l'agenda
“Liste d’attesa ‘gonfiate’ per ‘alleggerirsi i turni'”: dieci medici denunciati al Careggi di Firenze
Icona dei commenti Commenti

“Liste d’attesa bloccate” e “turni estivi alleggeriti”. Secondo l’accusa della Procura di Firenze, 10 medici specializzandi dall’Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze hanno ripetutamente manipolato il sistema informatico delle prenotazioni, creando rallentamenti nelle liste, per rendere impossibile la prenotazioni di altre visite. Denunciati dai carabinieri del Nas, per gli indagati è stato deciso il rinvio a giudizio. L’udienza predibattimentale davanti al Tribunale è fissata per il 19 febbraio 2027.

L’azienda ospedaliera, secondo quanto precisato dai carabinieri, ha collaborato alle indagini e permesso l’accesso a tutta la documentazione necessaria. Secondo quanto rilevato dai militari, nel periodo luglio-agosto 2023 i medici registravano sull’applicativo gestionale “CUP 2.0” del Careggi varie prestazioni ed esami, inserendo molteplici prenotazioni, anche nello stesso giorno, a nome dello stesso paziente che aveva invece prenotato una sola visita.

Un meccanismo che avrebbe portato alla saturazione delle agende dell’unità. Questa pratica, attuata – secondo l’inchiesta -soprattutto nelle prime ore della mattina, permetteva ai medici di ridurre il carico di lavoro durante i mesi estivi, ma al prezzo di interrompere o rallentare il regolare funzionamento del servizio pubblico, con effetti su almeno 290 prenotazioni.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione