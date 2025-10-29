“Liste d’attesa bloccate” e “turni estivi alleggeriti”. Secondo l’accusa della Procura di Firenze, 10 medici specializzandi dall’Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze hanno ripetutamente manipolato il sistema informatico delle prenotazioni, creando rallentamenti nelle liste, per rendere impossibile la prenotazioni di altre visite. Denunciati dai carabinieri del Nas, per gli indagati è stato deciso il rinvio a giudizio. L’udienza predibattimentale davanti al Tribunale è fissata per il 19 febbraio 2027.

L’azienda ospedaliera, secondo quanto precisato dai carabinieri, ha collaborato alle indagini e permesso l’accesso a tutta la documentazione necessaria. Secondo quanto rilevato dai militari, nel periodo luglio-agosto 2023 i medici registravano sull’applicativo gestionale “CUP 2.0” del Careggi varie prestazioni ed esami, inserendo molteplici prenotazioni, anche nello stesso giorno, a nome dello stesso paziente che aveva invece prenotato una sola visita.

Un meccanismo che avrebbe portato alla saturazione delle agende dell’unità. Questa pratica, attuata – secondo l’inchiesta -soprattutto nelle prime ore della mattina, permetteva ai medici di ridurre il carico di lavoro durante i mesi estivi, ma al prezzo di interrompere o rallentare il regolare funzionamento del servizio pubblico, con effetti su almeno 290 prenotazioni.