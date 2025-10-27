Il presidente della federazione nazionale turca, Ibrahim Haciosmanoglu, ha fatto scoppiare il caso: un'altra bufera sta per colpire una categoria già accusata di favorire le squadre "simpatiche" a Erdogan

Il calcio turco e in particolare il mondo arbitrale trema. Il presidente della federazione nazionale turca, Ibrahim Haciosmanoglu, ha dichiarato che 152 arbitri hanno piazzato scommesse sulle partite. Un comunicato sul sito web della Tff (la federazione nazionale in questione) afferma che sette dei 152 erano arbitri di alto livello e altri 15 assistenti arbitrali di alto livello. In base ai dati ricevuti dalla Tff, 371 dei 571 ufficiali di gara in attività nei campionati professionistici avevano un conto scommesse.

Un solo arbitro ha piazzato scommesse su 18mila e 227 partite, mentre altri dieci direttori di gara su più di 10mila partite e 42 arbitri su più di mille, secondo il comunicato della federazione nazionale turca. “Da oggi in poi, la nostra commissione disciplinare avvierà i procedimenti necessari, emetterà i relativi rinvii nel prossimo futuro e imporrà le sanzioni appropriate”, ha dichiarato Haciosmanoglu. In Turchia, agli arbitri non è consentito piazzare scommesse sulle partite.

Non sono ancora stati resi noti i nomi, ma il caso rischia di scuotere ulteriormente un ambiente già sotto accusa per diversi favoritismi negli anni passati verso alcune delle big, come il Galatasaray e l’Istanbul Basaksehir tifata da Erdogan. Proprio per questo, nel 2024 la Federazione turca aveva deciso di affidare la direzione Var e alcune partite chiave della Super Lig ad arbitri stranieri: in quella circostanza si arrivò addirittura a far dirigere il tesissimo derby tra Galatasaray e Fenerbahçe a un arbitro non turco.