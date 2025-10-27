La sua carriera è legata anche al Valencia, club che nel post di cordoglio lo ha definito una "leggenda": partecipò ai Mondiali di Italia '90 e vinse il trofeo Zamora. Dopo il ritiro, lavorò con Rafa Benitez

L’ex portiere della Spagna, del Real Madrid e del Valencia, José Manuel Ochotorena, è morto all’età di 64 anni. Ochotorena, uno dei portieri della nazionale spagnola ai Mondiali del 1990, ha anche ricoperto il ruolo di allenatore dei portieri del Liverpool con in panchina Rafael Benitez dal 2004 al 2007. Soffriva da tempo di una malattia grave e negli ultimi tempi le sue condizioni erano peggiorate.

Chi era Ochotorena

Nato a San Sebastián nel 1961, Ochotorena esordì in Liga col Real Madrid nel 1982. Promosso in prima squadra vinse con i blancos una Coppa del Re, restando però sempre secondo portiere dietro al leggendario Miguel Ànguel fino al suo ritiro. Quando ebbe la possibilità di diventare titolare fu frenato da diversi infortuni e, in seguito, affrontò la concorrenza di Paco Buyo , che grazie a ottime prestazioni lo relegò nuovamente in panchina. Dopo due Coppe Uefa e una Coppa di Lega col Real, nel 1988 firmò col Valencia, con cui vinse il trofeo Zamora, destinato al portiere col minor numero di reti subite.

Le sue prestazioni col Valencia gli valsero la convocazione in nazionale spagnola per i Mondiali di Italia 90, assieme agli altri portieri Andoni Zubizarreta e Juan Carlos Ablanedo. Dopo il ritiro tornò al Valencia come preparatore dei portieri sotto la guida di Rafa Benítez, con cui ha lavorato anche al Liverpool.

Tanti i comunicati di cordoglio, tra cui quello del Real Madrid appunto: “Il Real Madrid, il presidente e il consiglio di amministrazione sono profondamente addolorati per la scomparsa di José Manuel Ochotorena, uno dei portieri leggendari del nostro club. Il Real Madrid esprime le sue condoglianze e il suo affetto alla sua famiglia, ai suoi compagni di squadra e a tutti i suoi cari, nonché a tutti i club in cui ha giocato. Il Real Madrid esprime le sue condoglianze a tutto il madridismo. Che riposi in pace”. Il Valencia lo ha invece definito “leggenda”: “Il Valencia CF esprime profondo rammarico per la scomparsa di José Manuel Ochotorena, una leggenda del nostro club e una figura di spicco del calcio spagnolo”.