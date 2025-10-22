Un giovane di 27 anni è stato ucciso ad Alessandria. Sul corpo del ragazzo, ritrovato senza vita in via De Amicis il 9 ottobre, è stata eseguita l’autopsia: l’esame ha chiarito che si è trattato di “morte riconducibile a un’azione violenta“. “Gli elementi raccolti dalla sezione scientifica sul luogo del rinvenimento – spiegano gli investigatori – unitamente alle prime osservazioni del medico legale e del pubblico ministero intervenuto sul posto, sono stati successivamente confermati dagli esiti dell’esame autoptico”. Il 27enne era stato trovato senza vita in un’abitazione del quartiere Cristo. La segnalazione era partita dal proprietario dell’alloggio, che non aveva più notizie dell’inquilino da alcuni giorni.

I carabinieri di Alessandria, coordinati dalla procura, indagano per omicidio. La dinamica dell’accaduto non è però ancora chiara. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le frequentazioni nelle ultime ore di vita della vittima. Una delle ipotesi degli investigatori è il 27enne, di origine peruviana, abbia incontrato una persona conosciuta su piattaforme online prima della morte. La procura e i carabinieri invitano “chiunque disponga di informazioni utili a rivolgersi agli organi investigativi, garantendo la massima riservatezza sulle segnalazioni”.

Gli investigatori stanno approfondendo ogni elemento utile, inclusa – tra le varie ipotesi – quella di un possibile episodio di rapina, anche in relazione ad altri fatti con caratteristiche analoghe verificatisi in Piemonte, Liguria e Lombardia.