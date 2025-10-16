Jan-Willem van Schip scatta e poi viene squalificato: ha montato il reggisella al contrario | Video

Il 31enne ciclista olandese è stato escluso dal Tour of Holland al termine della prima tappa per "utilizzo di una bicicletta non conforme al regolamento Uci". Non è nuovo a queste trovate

Quando è scattato in testa al gruppo, in molti si sono accorti che nella sua bicicletta c’era più di qualcosa che non andava: un manubrio alto e stretto, delle barre che gli permettevano di assumere una posizione da cronometro. Alla fine il 31enne Jan-Willem Van Schip, ciclista della Parkhotel Valkenburg, è stato squalificato dopo la prima tappa del Tour of Holland 2025 per “utilizzo di una bicicletta non conforme al regolamento Uci”, si legge nel comunicato della giuria, che rimanda quindi alle norme dell’Unione ciclista internazionale, senza specificare altro. Il team manager della squadra, Paul Tabak, ha spiegato però al portale olandese WielerFlits la ragione della squalifica: il reggisella montato al contrario.

Il 31enne olandese Van Schip, una carriera soprattutto da pistard ma anche con qualche risultato discreto su strada, non è nuovo a trovate di questo tipo. Ancora contesta una vecchia squalifica dell’Uci sempre per l’uso di un manubrio particolare. E le sue bici spesso sfidano i cavilli del regolamento internazionale. In questo caso, secondo quanto fatto trapelare dalla squadra, il motivo della squalifica sarebbe appunto il reggisella. Quello montato da Van Schip nella prima tappa del Tour of Holland aveva infatti l’orientamento capovolto: invece di essere dritto o leggermente inclinato verso la ruota posteriore, era orientato verso il manubrio.

Questa posizione consentirebbe un vantaggio, perché avvicinando la sella al manubrio consentirebbe di tenere una posizione diversa sulla bicicletta. Il dettaglio bizzarro è diventato evidente quando Van Schip è uscito dal gruppo per tentare l’allungo a circa 20 chilometri dall’arrivo: in quel momento dalla diretta tv è stato impossibile non notare la sua strana andatura. Oltre alla squalifica del ciclista, è stato anche multato con 500 franchi svizzeri il ds del team Parkhotel Valkenburg, Chris de Jonge. Mentre il team manager Tabak, parlando sempre a WielerFlits, difende Van Schip e il suo reggisella al contrario: “Lo utilizza da diversi anni con documentazione ufficiale. La squalifica non è stata decisa dai commissari locali, ma dall’Uci in Svizzera”.