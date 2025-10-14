Jannik Sinner torna in campo dopo il ritiro al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. È il momento del Six Kings Slam, il torneo d’esibizione in Arabia Saudita (e quindi non valido ai fini della classifica Atp) che ad oggi è il più ricco al mondo: il montepremi complessivo supera i 13 milioni di dollari. Sinner ha già vinto la prima edizione nel 2024 in finale contro Carlos Alcaraz. Nonostante sia campione in carica e nonostante fosse ancora numero uno al mondo al momento della composizione del tabellone, Sinner non va di diritto in semifinale – come Novak Djokovic e Carlos Alcaraz – ma parte dai quarti. Il suo avversario è Stefanos Tsitsipas, entrato nel torneo dopo il forfait di Jack Draper. Il torneo si gioca dal 15 al 18 ottobre (con riposo il 17) e vede sfidarsi – oltre ai già citati Sinner, Djokovic, Alcaraz e Tsitsipas – anche Alexander Zverev e Taylor Fritz.

Six Kings Slam, Sinner-Tsistipas: orario e dove vederlo in tv

Il Six Kings Slam, torneo d’esibizione che si giocherà in Arabia Saudita dal 15 al 18 ottobre, non è visibile in diretta televisiva, ma solo in streaming. È infatti possibile vedere tutti i match della competizione tennistica più ricca al mondo in diretta su Netflix, che detiene tutti i diritti esclusivi per trasmettere il torneo. La sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas – valida per i quarti di finale – si gioca mercoledì 15 ottobre, non prima delle ore 20, al termine della partita tra Alexander Zverev e Taylor Fritz. Le partite si giocheranno sul cemento indoor del “The Venue”, un impianto che può ospitare 8.000 spettatori.

Il tabellone

Quarti di finale (mercoledì 15 ottobre)

ore 18.30 – Zverev (Ger) vs Fritz (Usa)

non prima delle 20 – SINNER (Ita) vs Tsitsipas (Gre)

Semifinali (giovedì 16 ottobre)

Alcaraz (Esp) vs Zverev o Fritz

Djokovic (Srb) vs SINNER o Tsitsipas

Finale 3° posto (sabato 18 ottobre)

Perdente semi 1 vs Perdente semi 2

Finale (sabato 18 ottobre)

Vincente semi 1 vs Vincente semi 2

Il montepremi

Il Six Kings Slam avrà anche quest’anno un montepremi da record. Tutti i partecipanti percepiranno infatti 1,5 milioni di dollari per la sola partecipazione al torneo, che da solo vale più del trionfo in tutti i Masters 1000 del circuito. Chi vincerà la competizione (nel 2024 vinse appunto Sinner), intascherà un assegno da 6 milioni di dollari: premio che rende il torneo il più ricco della storia del tennis. Gli unici tornei del circuito Atp che si avvicinano a questa cifra sono gli US Open (5 milioni di dollari al campione 2025) e le Atp Finals (quest’anno il campione imbattuto porterebbe a casa 5,07 milioni di dollari).