Il pugile italiano Guido Vianello si rilancia nei pesi massimi grazie a una grande notte a Philadelphia: sconfigg il canadese Alexis Barriere per ko al quinto round, conquistndo la cintura Wbc Continental Americas al Wells Fargo Center. Ora il 31enne pugile romano è pronto a lanciare la sfida all’ex campione del Mondo Anthony Joshua. Con questa vittoria Vianello punta diritto ai vertici della categoria, come lui stesso ha confermato ai microfoni di Dazn: “È stato il miglior match della mia carriera. Nel mio ultimo incontro, non ero io, quindi sono tornato subito in palestra dopo una settimana. Ora voglio un grande incontro con Anthony Joshua“, ha detto.

Il robusto mancino Barriere, 12-1 (10 KO), è arrivato imbattuto al match, ma con un’incognita. Dotato di una potenza evidente, a un certo livello, Barriere non è riuscito a scalfire seriamente Vianello, 14-3-1 (12 KO), nonostante abbia messo a segno numerose combinazioni. Il pugile romano era invece reduce dalla brutta sconfitta contro Richard Torrez Jr. dello scorso 5 maggio a Las Vegas. Vianello è stato paziente all’inizio, usando il suo jab sinistro e la sua maggiore esperienza per mantenere le distanze dall’avversario. Questo fino al quarto round, quando il pugile romano è tornato sul ring con evidenti intenzioni di fare la differenza. Barriere ha resistito una ripresa, poi al quinto round è finito ko.

“L’avversario era di quelli ostici. Dodici incontri, dodici vittorie di cui dieci per ko. Tuttavia, la voglia di Guido è stata più forte di tutto, tanto da farlo dominare nel corso dell’intero match. Con carattere e grinta, Vianello ha chiuso il match al quinto round, dimostrando che può ancora dire la sua nel difficile circuito mondiale dei giganti del ring. Guidato dal suo maestro – l’amico Simone D’alessandri – Vianello riprende la sua strada verso il mondiale”, afferma il Presidente Fpi Flavio D’Ambrosi. “Nota positiva per il pugilato italiano Pro che può contare su una discreta crescita. Anche i ranking internazionali ci dicono che i pugili italiani scalano le classifiche, nonostante la spietata concorrenza degli altri Paesi, sostenuta da ingenti investimenti imprenditoriali assenti, ormai da decenni, in Italia”, aggiunge D’Ambrosi.