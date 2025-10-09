Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 13:10

Accordo in Medio Oriente, Pizzaballa: “Gli ostacoli saranno tanti, ma a Gaza la gente non fa che gioire”

di F. Q.
Icona dei commenti (2)
"Gli ostacoli saranno tanti però dobbiamo cominciare a scrivere una nuova pagina"
Icona dei commenti Commenti

“Ci siamo svegliati questa mattina con la bellissima notizia dell’accordo sulla prima fase di un negoziato che sarà sicuramente molto lungo, gli ostacoli saranno tanti, ci saranno alti e bassi“, lo dice in un videomessaggio il cardinale di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa. “Questa notizia della liberazione degli ostaggi, di tanti prigionieri e dell’inizio del ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza è qualcosa che ha portato uno spirito totalmente nuovo nella vita della nostra Terra Santa, soprattutto a Gaza dove la gente, come le immagini stanno mostrando, non fa che gioire“.

Il Patriarca di Gerusalemme aggiunge: “Gli ostacoli saranno tanti però dobbiamo cominciare a scrivere una nuova pagina, quindi siamo molto contenti di quello che sta accadendo, dobbiamo gioire di questo. Naturalmente ci sarà ancora molto da fare”

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione