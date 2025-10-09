Il mondo FQ

di F. Q.
“Voglio fare le congratulazioni al presidente Donald Trump”. Gianni Infantino – presidente della Fifa – ha esordito così nel suo discorso durante l’assemblea Efc. Il riferimento è ovviamente all’intesa per il cessate il fuoco a Gaza, con Hamas che ha accettato l’accordo e la firma di stamattina, 9 ottobre, in Egitto. “Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace”, ha dichiarato Trump nella notte italiana.

E ai tanti messaggi della politica si è unito anche Gianni Infantino, amico del tycoon a cui ha anche regalato il trofeo originale del Mondiale per Club: “Vorrei aprire una parentesi extra calcio, perché abbiamo seguito le notizie di questa notte del cessate il fuoco in Medio Oriente e voglio fare le congratulazioni al presidente Donald Trump e a tutti i Paesi che collaborano in questa vicenda”, ha affermato il presidente del massimo organismo calcistico mondiale. “Sono un esempio del lavoro svolto insieme. Se si difende e corre insieme allora lì si vince”, ha aggiunto Infantino nel corso dell’assemblea Efc.

Si chiude intanto oggi la tre giorni a Roma dell’associazione dei club europei, in cui ci sono stati diversi rimescolamenti tra cambio nome (da Eca a Efc), ingresso di Beppe Marotta – presidente dell’Inter – nel board al posto dell’ex ad Antonello, “pace” tra Joan Laporta e Nasser Al Khelaifi e altre mosse di Nasser Al Khelaifi volte ad ampliare ulteriormente il suo potere.

