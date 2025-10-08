Prima l’attacco alle pagine social dell’European Athletics e di Birmingham 2026, poi alla Fidal, adesso anche ad Alex Schwazer. Antonella Palmisano non le manda a dire in questo periodo e – dopo lo sfogo social per il “continuo ignorare” delle sue medaglie da parte dei vertici europei e italiani dell’atletica – adesso accusa anche Schwazer per il caso doping nel corso di un’intervista a Vanity Fair: “Non conosco personalmente Schwazer, ma il suo caso ha messo in cattiva luce la marcia”.

Una frase buttata lì dalla campionessa italiana, che agli ultimi Mondiali di Tokyo ha vinto l’argento nella 35 km, senza considerare la complessità della situazione che ha coinvolto il marciatore italiano (tutte le tappe). “La mia opinione è chiara: ritengo che chi tradisca i valori sportivi utilizzando il doping per raggiungere dei risultati debba essere allontanato in maniera definitiva. Per me non esistono seconde occasioni – ha ribadito Antonella Palmisano -. Non conosco personalmente Schwazer, ma il suo caso ha messo in cattiva luce la marcia, lo sport che amo, danneggiando l’immagine di questa disciplina”.

Lo sfogo sullo “snobismo” per la marcia

Nel corso della lunga intervista, Antonella Palmisano – marciatrice italiana che a Tokyo 2020 ha vinto la medaglia d’oro nella 20 km – è tornata a parlare anche di quanto accaduto qualche settimana fa, quando è sbottata contro le varie organizzazioni nazionali ed europee, per la “scarsa considerazione” delle sue medaglie. “Mi spiace che, quando la marcia riesce a conquistare un posto rilevante nelle notizie dei media, sia spesso per situazioni negative. Sono disattenzioni non tollerabili in chi si occupa di comunicazione, come non è accettabile un bilancio della squadra che non parla della marcia o di questa medaglia”.

Palmisano ha poi ribadito l’importanza di cambiare qualcosa per dare maggior visibilità alla marcia: “L’intervento del presidente federale Mei è stato fondamentale per eliminare il post e porre attenzione a certe tematiche. Sono fiduciosa che qualcosa possiamo cambiare. Si può partire, per esempio, dalle gare che potrebbero non iniziare alle 8 della mattina quando il pubblico è minore”.