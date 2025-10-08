Un incendio ha provocato disagi e paura nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Al secondo piano dell’edificio, dove si trova l’area Extra Utic, è scoppiato un rogo nella notte tra il 7 e l’8 ottobre. Subito intervenuti i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme dopo diverse ore d’intervento. Le fiamme si sono sviluppate in un settore adiacente a reparti sensibili e in prossimità delle apparecchiature della tac, con potenziali danni alle infrastrutture dovuti al calore e all’acqua utilizzata per lo spegnimento. L’area interessata è stata dichiarata inagibile e sono subito partite le indagini delle autorità per accertare dinamiche e cause dell’accaduto, che al momento restano incerte.

A dare notizia di quanto avvenuto è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto diverse segnalazioni dai residenti. Il parlamentare ha spiegato che le fiamme e il denso fumo si sono propagati rapidamente in una zona nevralgica dell’edificio, mettendo in pericolo reparti e apparecchiature fondamentali per l’attività sanitaria. “Ancora una volta l’Ospedale San Giovanni Bosco è al centro di un episodio gravissimo che mette a rischio la sicurezza di operatori e pazienti – ha dichiarato Borrelli – Ringraziamo i cittadini che, con senso civico e tempestività, hanno documentato la situazione e consentito di lanciare l’allarme. L’Azienda Sanitaria Locale sta valutando i piani di emergenza per garantire la continuità dei servizi e la piena assistenza ai pazienti, anche attraverso eventuali trasferimenti temporanei.

“Ora è fondamentale fare chiarezza – ha aggiunto Borrelli – bisogna garantire l’assistenza ai degenti, ma anche accertare se si sia trattato di un corto circuito dovuto a carenze strutturali o, ipotesi che non possiamo escludere, di un atto doloso. Non possiamo tollerare che un presidio sanitario di tale importanza continui a essere esposto a rischi e degrado. Chiediamo indagini serrate e immediate per fare piena luce su quanto accaduto”, conclude il parlamentare.