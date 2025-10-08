“Non nascondo di aver immaginato che potessimo andare più avanti: ci abbiamo provato, ma è stato vano”. C’è un po’ di delusione nelle parole di Danilo Gallinari che, a distanza di un mese dall’eliminazione a Eurobasket contro la Slovenia, è tornato a parlare al Corriere della Sera. “Avevamo un piano che, banalmente, non ha funzionato. L’abbiamo cambiato in corsa e le cose sono migliorate: Doncic negli ultimi due quarti ci ha segnato 12 punti, non i 30 dei primi due. A saperlo prima…”.

L’Europeo, il futuro, ma soprattutto le condizioni della moglie Eleonora Boi – morsa da uno squalo ad agosto – e il suo rapporto con Pozzecco, spesso non serenissimo. “Alla fine è stato onesto nello spiegarmi che cosa volesse, abbiamo appianato tutto e io ho accettato il ruolo proposto: preferisco che le cose mi siano dette in faccia”.

Gallinari è tornato a Porto Rico dopo un’estate molto intensa: lo scudetto nel campionato portoricano con i Vaqueros de Bayamón, l’Europeo con l’Italia e prima anche la vicenda della moglie, morsa da uno squalo proprio a Porto Rico: “Sono tornato a casa, a Miami, mia moglie Eleonora sta bene dopo la vicenda della morsicata dello squalo. A novembre nascerà il terzo figlio: quindi i pensieri non mancano. E in futuro non tornerò in Europa, difficile che torni in Nba. Sto valutando alcune possibilità”.

Gallinari su Pozzecco: “La situazione è stata delicata”

Tra gli argomenti più caldi toccati nell’intervista c’è il rapporto con Gianmarco Pozzecco, ex Ct della nazionale che ha annunciato il suo addio dopo la sconfitta con la Slovenia. “Tutti sapevamo chiudesse, gli scadeva anche il contratto”, ha spiegato Gallinari. “Ma c’è stato un momento in cui non sapevo se avrei fatto parte della squadra. Rischio rottura con Pozzecco? La situazione è stata delicata fino alla telefonata in cui mi ha detto che sarei stato uno dei 12 per l’Europeo”. Fino a quel momento però Gallinari ha vissuto non benissimo i giorni dell’attesa: “Li ho vissuti male, non pensavo ci fossero dubbi su di me”.

Poi il chiarimento: “Mi ha spiegato cosa volesse e io ho accettato. Ho apprezzato che mi siano state dette le cose in faccia. È stato molto criticato perché negli sport di squadra un allenatore è più esposto rispetto ai calciatori. Non ha demeritato, ma ha solo sfiorato risultati che in tanti si aspettavano. Ma guardo all’aspetto positivo della situazione: il Poz a questo gruppo teneva molto”. C’è un grosso rimpianto per Gallinari: l’Europeo nel 2015 a Lille. In quell’occasione l’Italia uscì ai quarti di finale contro la Lituania: “Il podio era possibile”.