Flotilla, le immagini dell’abbordaggio di Israele: così viene intercettata la nuova missione umanitaria verso Gaza

di F. Q.
Secondo l'organizzazione umanitaria, le forze israeliane avrebbero tentato di deviare la rotta delle navi
La Global Sumud Flotilla ha diffuso su X una serie di video che documentano le fasi dell’intercettazione israeliana contro la nuova flottiglia diretta a Gaza. Nel corso di pochi minuti, le immagini mostrano l’avvicinamento delle navi militari israeliane e l’abbordaggio di almeno due imbarcazioni, la Conscience Boat e la Thousand Madleens to Gaza, a circa 120 miglia nautiche dalla costa.

Secondo l’organizzazione umanitaria, le forze israeliane avrebbero tentato di deviare la rotta delle navi, mentre la maggior parte delle trasmissioni in diretta è stata interrotta. In uno dei filmati, gli attivisti spiegano di gettare in mare telefoni e computer per evitare la confisca dei dati personali.

La Flotilla ribadisce che Israele “non ha giurisdizione legale sulle acque internazionali” e che la flottiglia trasporta “aiuti vitali per oltre 110.000 dollari” destinati agli ospedali di Gaza.

