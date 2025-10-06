E’ stata una notte di attacchi incrociati agli impianti energetici tra Russia e Ucraina. Nella regione ucraina di Chernihiv le forze russe hanno attaccato una struttura provocando un’interruzione di corrente. Lo riferisce Ukrinform citando una nota dell’operatore locale per l’erogazione di energia Chernihivoblenergo Jsc. “Di notte, il nemico ha bombardato la regione di Ichnyan. Purtroppo, è stato nuovamente colpito un impianto energetico”, si legge nel rapporto diffuso su Telegram. Sono già iniziati i lavori di ripristino, che saranno però eseguiti tenendo conto della situazione della sicurezza. L’azienda ha chiesto “pazienza” e ha aggiunto che sta facendo tutto il possibile per ripristinare la fornitura di energia.

Anche i russi accusano Kiev. Un attacco ucraino ha danneggiato gli impianti energetici e interrotto la fornitura di energia nella città russa di Belgorod. Lo ha riferito il governatore Vyacheslav Gladkov, secondo cui circa 40.000 abitanti sono rimasti senza elettricità dopo il raid, che ha causato danni ingenti in sette comuni. “Abbiamo ascoltato un rapporto dei funzionari dell’energia sulla natura dei danni causati dal bombardamento notturno di Belgorod. Abbiamo danni significativi”, ha affermato. “L’entità dei lavori sarà significativa”.

Mosca ha affermato di aver abbattuto 251 droni ucraini durante la notte, in uno dei più grandi attacchi di rappresaglia di Kiev contro il suo vicino da quando Mosca ha invaso il Paese oltre tre anni fa. “La scorsa notte, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 251 droni ucraini ad ala fissa”, ha scritto su Telegram il ministero della Difesa, affermando di aver abbattuto 40 droni sulla Crimea, annessa dalla Russia nel 2014, e 62 sul Mar Nero, decine di altri anche nei cieli sopra le regioni di Kursk e Belgorod.

Le forze di difesa aerea di Kiev, da parte loro, hanno riferito di aver neutralizzato 83 dei 116 droni lanciati dai russi nella notte. Lo riferisce l’Aeronautica militare, citata da Ukrinform, aggiungendo che 30 droni hanno colpito sette località.