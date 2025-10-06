Il mondo FQ

Sport News

Ultimo aggiornamento: 14:24

Scandalo nel rally: auto piomba sulla folla, un morto e 7 feriti. Il pilota era sotto effetto di anfetamine

di F. Q.
Nella curva teatro dell’incidente vi era un segnale di divieto, ma alcune persone erano riuscite a superare le barriere
Scandalo nel rally: auto piomba sulla folla, un morto e 7 feriti. Il pilota era sotto effetto di anfetamine
Icona dei commenti Commenti

Allo choc per l’incidente si è aggiunto anche lo sdegno: resta surreale quanto accaduto durante il rally automobilistico su strada ‘Alagia manastir – Varna’, in Bulgaria. La Renault Clio guidata dal trentenne Neyko Neykov è uscita fuori strada in una curva investendo gli spettatori: è morto un uomo di 60 anni, mentre altri 7 sono rimasti feriti. In particolare, una donna 27enne versa in gravi condizioni in ospedale. Subito dopo l’incidente, però, sono emersi due gravi dettagli.

Innanzitutto, secondo gli esami effettuati sul posto, è risultato che il pilota fosse sotto effetto di anfetamine. Non solo: nella curva teatro dell’incidente vi era un segnale di divieto per gli spettatori, ma nonostante ciò alcune decine di persone erano riuscite a superare le barriere per seguire da vicino la gara, che si svolge sul litorale settentrionale del Mar Nero, con arrivo nella città portuale e balneare di Varna.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione