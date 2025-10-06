Lasceranno Tel Aviv 28 cittadini francesi, 27 greci, 15 connazionali e nove svedesi. I partecipanti elvetici hanno descritto condizioni di detenzione fatte di privazione del sonno, mancanza di acqua e cibo. Alcuni dichiarano di essere stati picchiati, presi a calci e rinchiusi in una gabbia

L’attivista svedese Greta Thunberg sarà tra gli oltre 70 attivisti di diverse nazionalità della Global Sumud Flotilla che lunedì lasceranno Israele in un volo per la Grecia. I membri dell’equipaggio delle navi abbordate e sequestrate da Tel Aviv in acque internazionali, mentre cercavano di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, saranno espulsi dopo cinque giorni di detenzione nelle carceri israeliane. Tra coloro che lasceranno il paese ci sono 28 cittadini francesi, 27 greci, 15 italiani e nove svedesi. Ventuno spagnoli sono tornati separatamente in Spagna domenica da Israele.

Nel frattempo, nove membri svizzera della flottiglia tornati a casa domenica hanno affermato di essere stati sottoposti a condizioni disumane durante la loro detenzione. Israele, attraverso le parole del ministro degli Esteri, Gideon Sa’ar, ha definito le accuse “complete bugie”. In tutto erano 19 i cittadini svizzeri a bordo di imbarcazioni della flottiglia, tra cui l’ex sindaco di Ginevra Remy Pagani. Secondo il gruppo Waves of Freedom, sono stati presi in custodia mercoledì dalle forze israeliane che hanno intercettato le imbarcazioni in mare e portati nella prigione israeliana di Ktzìot. “I partecipanti hanno condannato le condizioni di detenzione disumane e il trattamento umiliante e degradante subito al momento dell’arresto e dell’incarcerazione”, si legge in una dichiarazione del gruppo.

Israele ha dichiarato domenica che i diritti legali degli attivisti sono stati “pienamente rispettati”, che non è stata usata alcuna forza fisica e che a tutti i detenuti è stato concesso accesso ad acqua, cibo e servizi igienici. Dichiarazioni duramente smentite dalle testimonianze di molti attivisti: i detenuti elvetici hanno descritto condizioni di privazione del sonno, mancanza di acqua e cibo e alcuni sono stati picchiati, presi a calci e rinchiusi in una gabbia.