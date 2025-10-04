Dopo la grande adesione ai cortei di ieri 3 ottobre, con la Cgil che ha parlato di “oltre due milioni di persone in 100 piazze”, oggi 4 ottobre Roma scende ancora in piazza per la manifestazione indetta dalle associazioni palestinesi. La partenza è prevista dalle 14 da Porta San Paolo (Ostiense) con arrivo a San Giovanni. Sono attese almeno 20mila persone. Messo a punto dalla Questura un dispositivo di sicurezza.

Il percorso della manifestazione – Il corteo si muoverà tra viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana. Strade chiuse al traffico almeno fino alle 19.

A partire da mezzanotte, sono stati predisposti sgomberi e divieti di sosta nelle aree di passaggio e limitrofe. Deviate le linee bus C3, 3, 16, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 96, 117, 118, 160, 280, 360, 590, 628, 714, 715, 716, 719, 769, 775, 780, 792, MC e MC3.

La manifestazione è organizzata da Associazione dei palestinesi in Italia, Movimento studenti palestinesi in Italia, Giovani palestinesi d’Italia, Unione democratica arabo-palestinese e Comunità palestinese d’Italia.

A Roma sono previsti oggi altri eventi, come la partita di campionato tra Lazio e Torino ma anche la World Triathlon Cup all’Eur.