Definisci vigliacco. Secondo Treccani ha un senso più spregiativo di vile “e si riferisce non soltanto a chi per mancanza di coraggio fugge davanti al pericolo o accetta per pusillanimità sopraffazioni e ingiustizie, ma anche e soprattutto a chi agisce con arroganza e prepotenza contro chi è più debole quando sia certo di restare impunito”.

A tutte le persone intellettualmente oneste rispetto alla vicenda della Flotilla chiedo: a chi si attaglia maggiormente questa definizione? Io credo che la vigliaccheria delle istituzioni (con la minuscola) italiane ed europee rispetto a Israele e Netanyahu sia fuori misura e indegna di una delle aree più ricche, la tanto magnificata Europa, del pianeta che non ha fatto altro che miagolare complice di chi sta commettendo genocidio.

Certo non è il primo della storia. L’Occidente vive di prepotenze e genocidi dalla scoperta dell’America in poi. I Maya, gli Aztechi, gli Incas, gli indiani di America e via dicendo fino alle grandi scoperte del ‘600, ‘700 e allo sviluppo delle colonie. Avvivavano le navi portoghesi, spagnole, inglesi, olandesi, e poi tedesche e infine italiane e depredavano le popolazioni indigene e spesso le rendevano schiave e le deportavano. Questo è nella nostra storia passata e per ingenuità, per distrazione o convenienza avevamo creduto che i nobili popoli europee fossero usciti dalle caverne della legge del più forte, della prepotenza e della sopraffazione.

Abbiamo anche fatto finta di non accorgerci come in realtà le legge del più forte non fosse stata seppellita per sempre con il diritto internazionale e abbiamo fatto anche finta che la stessa Ue fosse figlia di un processo per cui gli esseri umani avessero finalmente deciso che ci fosse pace e uguaglianza. Almeno tra i popoli interni alla Ue. La Grecia è stata invece la rivelazione della vigliaccheria europea che si è coalizzata verso uno dei suoi popoli che aveva l’unico torto di essere civile e debole. Neanche la teoria tanto propugnata da Draghi, Prodi e il felice cucuzzaro della nomenclatura europea dove alcuni stati, contro ogni principio di unica comunità politica, dovessero essere guida e l’unica parte in commedia dell’Italia fosse assecondare i bulli tedeschi e francesi ci ha allarmato.

Il messaggio implicito di queste teorie che, incredibile, secondo alcuni rispondeva ai principi dell’Europa ipotizzata a Ventotene era ed è devastante anche nella educazione che diamo ai nostri ragazzi. Come in Usa occorre farsi amici i bulli. Il principio educativo guida diventa così “bullizzare per non essere bullizzati”. Gli ebrei che, sterminati dai nazisti invece di prendersela con i tedeschi e gli italiani sono diventati i carnefici degli abitanti di quella infelice terra di Palestina, che ha l’unico torto di aver dato luce alle religioni monoteiste nel cui nome sono stati compiuti i delitti più efferati, ne diventa la metafora più tragica. Grazie a Dio, sono ateo (nda: è una battuta). Come nella criminologie le vittime di violenza diventano serial killer.

Quello dei gazawi non è il primo né sarà l’ultimo dei genocidi. Ma mentre pensavamo che la stagione genocidaria dell’Occidente fosse finita invece ritorna prepotente la vecchia vocazione a depredare terre e ricchezze, come il gas nei fondali del mare prospicente a Gaza, secondo una lunga tradizione suprematista e colonialista. Blair docet!

Per fortuna i popoli europei sono migliori dei loro squallidi governanti. Un insieme di persone sfida Israele che non può essere sfidato da nessuno e che da sempre fa quello che vuole in violazione di ogni diritto internazionale. Lo sfida con le mani nude, meglio di Davide con Golia, senza neanche una fionda ma solo con il coraggio irragionevole di chi cambia il mondo. La pomposa Ue piena di armi e ricchezze che tanto cazzuta è nei confronti della Russia bela nei confronti di Israele. Senza dignità e coraggio educa alla vigliaccheria e, come Razzi, dice agli eroi della Flottiglia: sentite a me! Fatevi i cazzi vostri! Vigliacchi!

