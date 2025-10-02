Il mondo FQ

Decine di migliaia di persone in corteo a Milano per la Palestina. Gli applausi degli automobilisti bloccati nel traffico

di Simone Bauducco
Alla vigilia dello sciopero generale, decine di migliaia di persone hanno marciato per le vie di Milano in supporto alla Flotilla e alla Palestina
“Blocchiamo tutto”. Lo dicono le decine di migliaia di persone che questa sera hanno marciato per le vie di Milano in supporto alla Flotilla e contro il genocidio ricevendo anche degli applausi tra gli automobilisti bloccati nel traffico

