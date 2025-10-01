Il mondo FQ

Tajani attacca: “Il centrosinistra non esiste più. Pd, M5s e Avs sono tre fotocopie” – Video

Le parole del leader di FI in tour per le Regionali della Calabria
Dal palco di Lamezia Terme, dove il centrodestra è sceso in piazza per la ricandidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione Calabria, il vicepremier Antonio Tajani detta la strategia di Forza Italia: “Noi dobbiamo andare a prendere i voti che si sono liberati dalla sinistra, perché il centrosinistra non esiste più. Esiste solo la sinistra. Pd, M5S e Avs sono tre fotocopie”. Questo l’attacco del ministro, che ha proseguito: “I tanti elettori ex socialisti, ex democristiani che votavano per la sinistra non hanno più casa. È giunto il tempo di dire che oggi un centro c’è e si chiama Forza Italia, elemento determinante nel centrodestra”.

