Ultimo aggiornamento: 13:35

Nubifragio nell’Agrigentino, donna di 38 anni trascinata dall’acqua dopo essere scesa dalla macchina

di F. Q.
Strade allagate anche ad Agrigento e nella frazione di San Leone dove molte persone sono bloccate in casa. Scuole chiuse a Sciacca
Una donna di 38 anni risulta dispersa dopo un nubifragio a Favara nell’Agrigentino. Sarebbe stata travolta dall’acqua dopo essere scesa dalla propria auto rimasta impantanata. Alle ricerche partecipano i vigili del fuoco. La grande quantità di pioggia che si è abbattuta nell’Agrigentino ha trasformato le strade di Favara in fiumi in piena. Le ricerche sono concentrate su un convogliatore di acque dove potrebbe essere stata trascinata.

Strade allagate anche ad Agrigento e nella frazione di San Leone dove molte persone sono bloccate in casa. Un nubifragio, con pioggia e grandine, durato circa 15 minuti, si è abbattuto nelle prime ore del mattino a Sciacca (Agrigento). Il sindaco Fabio Termine ha deciso di firmare un’ordinanza urgente di chiusura delle scuole per ragioni di sicurezza. “Condizioni meteo non previste nel bollettino di ieri con tanta violenza”, ha precisato il capo dell’amministrazione.

Marianna Bello, sposata e mamma di 3 figli, è stata trascinata dalla furia dell’acqua in via Sottotenente Bosco, dopo essere scesa dalla macchina nel tentativo di mettersi in salvo. Oltre ai vigili del fuoco di Agrigento e ai pompieri sommozzatori di Palermo, già in azione, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco di Catania, che a causa del maltempo non può al momento alzarsi in volo. Alle ricerche collaborano i familiari della donna, cittadini e anche il sindaco Antonio Palumbo.

