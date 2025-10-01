Parlano Meloni e Salvini a Lamezia, dai balconi esposte bandiere della Palestina – Video

Due bandiere della Palestina, in bella vista sul corso Numistrano di Lamezia, proprio all’altezza del palco che ha accolto il comizio del centrodestra unito a sostegno della ricandidatura di Roberto Occhiuto a presidente della Calabria. Al di là delle transenne che delimitano l’area del centro storico della città, si è tenuto anche un presidio per Gaza. Sono saliti sul palco tutti i big del centrodestra, tra i quali Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni, che ha chiuso il comizio.