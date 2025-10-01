Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 10:39

Parlano Meloni e Salvini a Lamezia, dai balconi esposte bandiere della Palestina – Video

di F. Q.
Icona dei commenti (2)
Al di là delle transenne che delimitano l'area del centro storico della città, si è tenuto anche un presidio per Gaza
Icona dei commenti Commenti

Due bandiere della Palestina, in bella vista sul corso Numistrano di Lamezia, proprio all’altezza del palco che ha accolto il comizio del centrodestra unito a sostegno della ricandidatura di Roberto Occhiuto a presidente della Calabria. Al di là delle transenne che delimitano l’area del centro storico della città, si è tenuto anche un presidio per Gaza. Sono saliti sul palco tutti i big del centrodestra, tra i quali Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni, che ha chiuso il comizio.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione