Leao torna in campo e prende in giro Allegri su Twitch: “Calmaaaa mister”. Poi la frecciatina ai giocatori del Napoli su Tik Tok

In campo, su Twitch, su TikTok. Non fa differenza. Rafael Leao quando è in forma diverte sempre. In campo con i suoi dribbling, la sua velocità e il suo estro fa impazzire i tifosi. Fuori lo fa con il sorriso sempre stampato in faccia, con lunghissime live su Twitch sul profilo personale e su TikTok sul canale ufficiale del Milan. Tornato in campo contro il Napoli dopo l’infortunio del 18 agosto contro il Bari, Leao ha giocato 22 minuti nella vittoria del Milan contro il Napoli.

Il suo ritorno è stato accolto con cori di incoraggiamento e applausi dai tifosi del Milan, che pochi giorni dopo hanno invaso anche il suo canale Twitch mentre era in live. Ed è lì che Leao ha dato il meglio di sé extra campo. Tra i tanti argomenti di cui ha parlato in più di un’ora in diretta c’è il video diventato virale in cui Massimiliano Allegri, nervoso dopo un episodio di campo, scalcia un pallone posizionato su un cinesino a bordocampo. Il portoghese ha fatto quella che nel gergo dei social e delle dirette si chiama live reaction – il commento di un video mentre lo si guarda – dicendo: “Cosa ho pensato quando il mister ha calciato la palla? Allegri è top, top, top: troppo bravo, niente da dire… Ma calma mister! Perché, perché, perché?”, ha proseguito Leao commentando con una lunga risata il “meme” del suo allenatore.

Un vero e proprio show social quello del portoghese, che ha prima indossato una maglia della Francia di Henry e poi una di Ronaldinho. Tra le tante reazioni a foto e video in diretta, Leao ha parlato anche di un altro momento diventato iconico in Milan-Napoli: quello in cui il portoghese è ripartito in contropiede ed è stato inseguito da ben sette giocatori partenopei. Un curioso fermo immagine mostra Leao con la palla tra i piedi e sette giocatori intorno. “La mia foto 7 contro 1 in Milan-Napoli? Tornavo dopo un mese, eravamo sotto di un uomo, non riuscivo a respirare bene. In contropiede questa poteva essere una delle poche occasioni nella partita – ha proseguito il portoghese parlando della foto diventata virale -. Se fossi stato al 100%, sarebbe andata meglio, ma non mi ero reso conto che in quell’azione ci fossero tutti quei difensori a inseguirmi”, ha dichiarato ridendo Leao.

Il portoghese ha poi scherzato su quel momento anche sul canale TikTok ufficiale del Milan: “Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette”, si vede il portoghese contare prima di far vedere la foto in questione su un cellulare. Un brevissimo video come a dire: “Ne servono sette per fermarmi”. “Ho lo screenshot nella mia galleria. Ora mi alleno per bene sul fiato e torno…”, ha promesso infine Leao ai tifosi del Milan durante la sua diretta social.